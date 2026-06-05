Ospite di Fox Sports, Claudio Vivas, collaboratore di Marcelo Bielsa fino al 2024, ha raccontato un aneddoto legato ai tempi in cui lavorava per il Loco nello staff tecnico della Nazionale argentina. Il protagonista di questo fatto curioso, andato in scena durante un ritiro dell'Albiceleste, è Javier Zanetti, uscito sconvolto da una riunione video individuale con l'allora selezionatore che sottolineò diverse cose da correggere nel suo modo di giocare: "Zanetti si avvicinò all'incontro tutto contento, Pupi è energia pura, è un tipo sempre positivo. Io gli chiesi come stesse aggiungendo che ne sarebbe uscito un po' stanco. Poi gli dissi: 'Sai che è per il bene della squadra. Abbiamo preparato una clip per te, Marcelo te la mostrerà'. Il video durava venti minuti. Di solito non erano così lunghi, ma questo, in particolare, raccoglieva filmati di diversi mesi della pausa per le nazionali".

Dopo la visione del filmato, arriva la reazione inaspettata di Zanetti, una reazione che oggi fa sorridere ancora Vivas: "È uscito tutto curvo. Era devastato. Mi disse: 'Non so cosa ci faccio qui. Non so cosa gioco a fare nell'Inter. Sono un disastro'", il suo ricordo.