Il Bruges saluta Aleksandar Stankovic con un video emozionante degli highlights, giocati e parlati, della sua stagione conclusa con la soddisfazione della vittoria del campionato, un torneo nel quale il centrocampista serbo si è imposto come miglior talento. "Un anno a Bruges, ricordi per la vita. Forza Stanko! Aleksandar Stanković torna all'Inter", il messaggio allegato alle immagini scritto dal club belga su Instagram.
"Stanković (20) si è unito al Club Brugge nell'estate del 2025 - si legge nella nota ufficiale del Bruges -. Il centrocampista serbo ha disputato un'ottima stagione con i Blauw-Zwart, giocando un ruolo fondamentale nella conquista del titolo nazionale. In totale, ha giocato 55 partite con i Blauw-Zwart, segnando 9 gol e fornendo 5 assist. Nella Jupiler Pro League ha disputato 39 partite (6 gol, 2 assist), mentre in UEFA Champions League ha collezionato 14 presenze (3 gol, 2 assist). Nella Croky Cup ha aggiunto al suo bottino altre 2 presenze e 1 assist.
Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Stanković è stato votato "Talento della stagione" da Nieuwsblad, dai suoi compagni di squadra, dagli allenatori e dai dirigenti del club durante i premi della Pro League. Inoltre, ha vinto diversi premi, tra cui quelli di Giocatore del mese e Uomo partita. Ora, come previsto dall'accordo di trasferimento originale, Stanković torna all'Inter".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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