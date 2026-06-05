L'interesse dell'Inter per Marco Palestra è ormai più che noto, ma l'esterno dell'Atalanta non è il solo obiettivo italiano messo nel mirino dai dirigenti nerazzurri. Come riporta Tuttosport, infatti, "per la porta la dirigenza interista ha individuato in Ivan Provedel l’uomo giusto come secondo portiere alle spalle di Josep Martinez: i rapporti con la Lazio non sono ottimali, ma negli anni diversi affari sono comunque andati in porto. Si tratta per chiudere nell’ordine dei 2-3 milioni di euro, e il diretto interessato conta di potersi giocare le proprie carte alla corte di Chivu, in concorrenza con lo spagnolo".
Mercato Inter: Palestra, Provedel e poi...
Si guarda a Roma anche per altri profili, italiani e stranieri. C'è ancora interesse per Manu Koné, datato ma attuale, così come resta il gradimento per Ndicka, che la Roma sacrificherebbe sull'altare del Fair Play Finanziario. Gianluca Mancini, invece, sta trattando il rinnovo con la Roma e non è un obiettivo scontato perché i giallorossi vogliono tenerlo. I nerazzurri possono giocare, per tutti e tre, la carta Frattesi.
In difesa, chi arriverà giocherà probabilmente con Solet, su cui l'Inter spinge e che vale complessivamente circa 25 milioni di euro. Un altro grande desiderio è Nico Paz, ma Mourinho lo aspetta al Real Madrid.
Autore: Antonio Di Chiara
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