Meglio Curtis Jones che Manu Koné. L'Inter, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ha espresso la sua preferenza per il centrocampo. Ed è ampiamente ricambiata nel suo gradimento.

Jones meglio di Koné: l'idea dell'Inter

"Il francese - si legge - continua a piacere, e pure tanto. Le sue caratteristiche di “rottura” sarebbero preziose in un organico che non ha elementi simili. L’inglese, però, è più duttile, ha più doti e, probabilmente, si incastra più facilmente in uno spartito tattico che da diverse stagioni prevede una mediana che ha come peculiarità il palleggio, il possesso e il gioco manovrato. In aggiunta, c’è un particolare che non guasta: Jones costa meno. Evidentemente, dipende dal contratto in scadenza nel 2027. Vero che il Liverpool tiene comunque l’asticella alta. Ma quella della Roma lo è ancora di più. Le richieste del club giallorosso, infatti, si avvicinano ai 50 milioni: una bella differenza rispetto ai a 35 più bonus a cui l’Inter aveva chiuso la scorsa estate, prima che saltasse tutto".

Ipotesi Inter, Jones ha già dato il suo assenso

"Verificate le rispettive posizioni, Inter e Liverpool si sono lasciate promettendosi un nuovo confronto in tempi brevi. E tutto lascia credere che possa andare in scena già la prossima settimana. La logica autorizza a immaginare che il punto di caduta possa essere trovato a metà strada, quindi attorno ai 25 milioni. L’Inter, però, può contare sulla preferenza di Jones. Anzi, forse preferenza è perfino riduttivo. Il 25enne centrocampista nato proprio a Roma, infatti, punta sulla maglia nerazzurra per proseguire la sua carriera. Nulla è cambiato con l’avvicendamento in panchina tra Slot e Iraola. Desidera fare un’esperienza in un campionato differente".