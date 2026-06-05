Passo falso in amichevole per la Nazionale francese, battuta a Nantes dalla Costa d'Avorio. Un 2-1 che Didier Deschamps ha commentato così a TF1: "È una sconfitta, non è mai piacevole perdere, anche se abbiamo fatto delle buone cose, soprattutto nel primo tempo - le parole del ct dei Bleus -. Le cose sono diventate più difficili nella ripresa, i tanti cambi non hanno aiutato: c'era meno coesione rispetto a quando giocavamo con i titolari. Affronteremo un avversario simile il 16 giugno", ha spiegato DD proiettandosi al match di debutto al Mondiale.

"Non ci sono scuse. Quando le squadre africane giocano contro la Francia, sono molto motivate. Hanno schierato una difesa solida. Anche noi abbiamo commesso degli errori. Eravamo in ritardo sul secondo gol, in particolare. Era importante distribuire i minuti di gioco, non tutti i giocatori potevano essere utilizzati stasera (ieri sera, ndr). È un campanello d'allarme, se ce n'era bisogno. Non voglio drammatizzare, così come non mi sarei lasciato trasportare dall'entusiasmo se avessimo vinto. È un passo avanti, e non è necessariamente positivo perché rappresenta una sconfitta".