Commentiamo insieme il calendario 2026/2027 dell'Inter Campione d'Italia. A Parma presente anche Beppe Marotta, spazio alle ultimissime del calciomercato nerazzurro con gli aggiornamenti di giornata.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.