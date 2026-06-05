Si lavora e si suda con il sorriso a Kansas City, dove l'Argentina campione del Mondo in carica sta preparando la nuova edizione del Mondiale in cui dovrà difendere la propria corona. Non solo calcio tra le attività dei giocatori convocati da Lionel Scaloni, che si sono dedicati anche al basket nella palestra del campus che li ospita. E gettando l'occhio ai contenuti diffusi dall'AFA sui social, non può sfuggire la predisposizione alla palla a spicchi di Lautaro Martinez, autentico cecchino dalla distanza.

Sorprendente, considerando che il suo sport principale, in cui eccelle, è il calcio. Meno sorprendente considerando le origini del Toro, Bahia Blanca, considerata la capitale del basket argentino con un movimento impressionante e numerosi campioni di pallacanestro partiti proprio da lì. Pepe Sanchez, Alejandro Montecchia, Bruno Cerella e, su tutti, Manu Ginobili, 4 anelli NBA e un oro olimpico, senza contare i trionfi in Italia. Restando al pallone, chi ha buona memoria ricorda anche il feeling con il canestro di Rodrigo Palacio, anche lui proveniente dalla stessa città. Sarà l'aria che si respira, il DNA dei nativi del posto, fatto sta che chi nasce a Bahia Blanca non può non avere un rapporto stretto con l'arancia, a prescindere dallo sport che pratica.