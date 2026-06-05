Cristian Chivu a 360 gradi. Il tecnico nerazzurro ha parlato a giornali e tv, ripercorrendo le tappe del suo primo anno di Inter, culminato con un incredibile Double dopo un avvio titubante, che gli aveva fatto temere l'esonero immediato.

Ma lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione, tra addii, permanenze e obiettivi di mercato. E con una Champions sempre lì a ingolosire...