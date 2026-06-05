Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al panel “Il futuro degli stadi italiani”. Di seguito le sue parole riprese da TMW: "In Italia combattiamo con le lungaggini della burocrazia. Il progetto dello stadio Flaminio è un recupero di un’opera iconica della città di Roma. Il problema non sono i soldi, ma l’incertezza legata ai tempi amministrativi. La Lazio non chiede deroghe, ma regole certe".

Lotito ha aggiunto: "Quando io ho fatto una norma sul PNRR, una delle cose da affrontare erano le soprintendenze: non c’era un limite temporale, per cui per mesi non si esprimeva alcun parere”.