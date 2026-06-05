A margine della presentazione del calendario della Serie A 2026-2027, l'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini è tornato a parlare di Cristian Chivu, che dal club gialloblu è partito per conquistare lo Scudetto e la Coppa Italia con l'Inter: "Chivu è andato in una grandissima società con grandissimi dirigenti che l'hanno aiutato costruendo una squadra forte. Non era facile aspettarsi che potesse vincere lo scudetto al primo tentativo, ma quel poco che avevamo visto a Parma lasciava sicuramente ben sperare".

Quanti giocatori ha migliorato Cuesta

Cherubini si sposta poi sul mercato in entrata e in uscita: "Abbiamo già un buon numero di giocatori, non abbiamo carenze evidenti. Valuteremo anche in base alle uscite. Non avevamo neanche tanti giocatori in scadenza, il nostro sarà un percorso di consolidamento. Che ne sarà di gente come Zion Suzuki e Mandela Keita? Quando si diceva che Carlos Cuesta non stava valorizzando i nostri calciatori, forse ci si sbagliava. Non solo la salvezza in anticipo, pensate anche ai tanti calciatori migliorati".