Protagonista oggi in conferenza stampa, nel ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, Niccolò Pisilli ha ripensato alla sfida amichevole vinta dagli azzurri contro il Lussemburgo grazie a un gol dell'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, imbeccato proprio da un assist del centrocampista della Roma direttamente da corner: "Pio è un grandissimo calciatore come lo sono tanti altri qui. Con il Lussemburgo tutta la squadra si è comportata bene, all’inizio forse c’erano un po’ di emozione e tensione poi però abbiamo rotto il ghiaccio. Spero che, in futuro, ci sarà sempre più spazio per i giovani italiani perché in tanti abbiamo dimostrato durante l’anno, anche con i club, di valere".

Parlando di Silvio Baldini, ct ad interim degli azzurri, Pisilli ha aggiunto: "Il mister lo conoscete tutti: è una persona molto vera, sincera, che ci trasmette dei valori profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio, sta a noi recepirli. Nelle due ore, due ore e mezzo di allenamento, ci dice che dobbiamo stare concentrati al cento per cento su quello che stiamo facendo perché da lì passa il nostro miglioramento come calciatori e uomini.