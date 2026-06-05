Una chiacchierata di circa mezz'ora in cui si è parlato di Serbia, Stella Rossa, Austria e diversi aneddoti personali. Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter, si è raccontato durante 'Alesto', il podcast a cura di Ale Stojanovic. E tra i tanti argomenti trattati, a domanda diretta, l'austriaco ha indicato chi secondo lui potrebbe diventare uno dei leader della nazionale serba e il nome è Aleksandar Stankovic, che l'Inter ha riscattato dal Bruges e per il quale deve decidere il percorso.

"Quando ero all'Inter lui si allenava spesso con noi, lo guardavo come fosse un fratellino, come Deki faceva con me quando ero più giovane. Si vedeva in allenamento che aveva qualità, ma non c'era ancora quel 'wow'. Poi ha scelto il momento perfetto andando altrove per costruire la sua carriera. Guardalo ora: segna, fa assist, corre ovunque, è diventato un altro giocatore. Fenomenale. Lui sì che può essere un leader per la Serbia, al 100%".

Non solo Stankovic, Arnautovic indica un altro giovane talento serbo, accostato recentemente anche all'Inter: "Vasilije Kostov. Ha 18 anni ma gioca come se ne avesse 26, 27. Ma dovrà aggiungere qualcosa quando andrà in un altro club, sarà diverso, dovrà imparare la lingua. Ma ci riuscirà. Poi c'è Avdic, mi piace molto. Diciamo che ci sono buoni giocatori, la Serbia non sbaglia mai".