Ange-Yoan Bonny non poteva chiedere debutto migliore con la Nazionale ivoriana, ieri capace di battere in amichevole la Francia, allo 'Stadio de la Beaujoire' di Nantes, sulla strada verso il Mondiale 2026. Un match che l'attaccante dell'Inter ricorderà per sempre, lui che poche settimane fa ha scelto ufficialmente di difendere i colori della selezione degli Elefanti dopo aver vestito vestito per due volte la maglia delle giovanili transalpine.

"Che emozione unica aver indossato questa maglia per la prima volta. Un buon test prima dell'inizio dei Mondiali. Grazie per il vostro supporto", ha scritto su Instagram l'ex giocatore del Parma, Ieri sera sceso in campo al minuto 68, circa un quarto d'ora prima del gol decisivo segnato da Amad Diallo a fissare il risultato sul 2-1 in maniera definitiva. 

Sezione: Focus / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 15:47
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.