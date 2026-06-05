Cristian Chivu ha firmato il contratto fino al 2028 e si appresta ad essere quindi il terzo tecnico più pagato della Serie A, grazie all'aumento di stipendio che gli garantirà fino a un massimo di 4 milioni netti a stagione comprensivi dei bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si piazza al momento dietro Gasperini e Spalletti, che ne guadagnano 5. In attesa di sapere quanti ne prenderà Allegri col Napoli (Conte è uscito di scena).

Chivu, la conferma dell'Inter

"La sua conferma a medio termine stabilisce un principio che l'Inter ha ben chiaro: su Chivu e con Chivu l'Inter vuole costruire un ciclo di successi. L'allenatore sarà coinvolto in tutte le decisioni strategiche che riguardano la sfera tecnica - si legge sulla rosea -. È la risposta a una scommessa vinta nello scetticismo generale: in pochi avrebbero immaginato una stagione così felice dopo il doloroso addio di Simone Inzaghi. Ora l'obiettivo è confermarsi in Italia e tornare a respirare ambizione anche in Champions League".

Sezione: Rassegna / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 08:50
Autore: Antonio Di Chiara
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