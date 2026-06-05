Cristian Chivu ha firmato il contratto fino al 2028 e si appresta ad essere quindi il terzo tecnico più pagato della Serie A, grazie all'aumento di stipendio che gli garantirà fino a un massimo di 4 milioni netti a stagione comprensivi dei bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si piazza al momento dietro Gasperini e Spalletti, che ne guadagnano 5. In attesa di sapere quanti ne prenderà Allegri col Napoli (Conte è uscito di scena).
Chivu, la conferma dell'Inter
"La sua conferma a medio termine stabilisce un principio che l'Inter ha ben chiaro: su Chivu e con Chivu l'Inter vuole costruire un ciclo di successi. L'allenatore sarà coinvolto in tutte le decisioni strategiche che riguardano la sfera tecnica - si legge sulla rosea -. È la risposta a una scommessa vinta nello scetticismo generale: in pochi avrebbero immaginato una stagione così felice dopo il doloroso addio di Simone Inzaghi. Ora l'obiettivo è confermarsi in Italia e tornare a respirare ambizione anche in Champions League".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:00 videoA TUTTO CHIVU: dall'ESONERO temuto al MERCATO che sarà. CHAMPIONS? Obiettivo, non ossessione
- 11:44 Costa d'Avorio, vittoria prestigiosa con la Francia. Faé: "Battuti i numeri uno al mondo"
- 11:30 Francia ko con la Costa d'Avorio, Deschamps: "Campanello d'allarme"
- 11:15 Serie A, Fastbreak AI ottimizzerà i calendari. De Siervo: "Affidabilità già dimostrata"
- 10:54 Stankovic jr, che sberla: la Serbia ne prende 5 in amichevole dal Messico
- 10:40 Settore giovanile, si gioca per obiettivi importanti: il programma
- 10:37 Come si cavalca la vittoria sul campo: Inter da record sui social
- 10:23 Inter premiata dal Corpo Consolare della Lombardia. Marotta: "Un onore"
- 10:10 TS - Inter più italiana: Provedel e Palestra. Si guarda a Roma anche per...
- 09:56 TS - Centrocampo Inter, Jones più di Koné. E su Stankovic jr..."
- 09:42 CdS - Esposito ha chiuso il dibattito: è lui il centravanti dell'Italia
- 09:28 Felipe: "A Solet manca una cosa, ma è da Inter. Addii in difesa? Tra Bastoni e Bisseck..."
- 09:14 Chivu: "Ecco cosa dissi ai giocatori il primo giorno. Bastoni? Non si poteva..."
- 09:00 Chivu sul caso Bastoni: "La simulazione c'era, ma dovevo difenderlo"
- 08:50 GdS - Rinnovo Chivu, il tecnico diventa il terzo più pagato in A
- 08:40 GdS - Palestra-Inter, la carta Cocchi piace all'Atalanta: il punto
- 08:30 CdS - Inter, ecco il vertice per Jones: il giocatore spinge ancora
- 08:20 CdS - Palestra-Inter è scritto sul calendario: incontro a Parma?
- 08:10 'La miglior versione di noi', Chivu senza filtri: "Possiamo arrivare in fondo anche in Champions ma..."
- 08:00 Chivu: "Sostegno dal club anche dopo Udinese e Juve. Pronti a sostituire Dumfries. Champions? Dico che..."
- 00:00 ¡Suerte, Denzel!
- 23:55 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:42 Perez conferma: "Dumfries è del Real Madrid. E l'allenatore sarà Mourinho"
- 23:40 Romano: "Icardi tornerebbe in Italia, ma l'ex Inter non scalda la Juve"
- 23:25 Dumfries-Real, Wolters: "Una volta mi surclassò, lì ho capito chi fosse"
- 23:10 InterNazionali - La Francia di Thuram ko in rimonta contro la Costa d'Avorio
- 22:55 Lazio, Gattuso già al lavoro a Formello. Ma per l'ufficialità bisogna attendere
- 22:40 Quando Provedel scrisse: "Grazie di tutto Samir, buona fortuna a Milano"
- 22:25 Italia, tegola per Baldini: Cherubini lascia il ritiro per infortunio
- 22:10 Perché l'Inter insiste per Curtis Jones: anche i numeri dalla parte dell'inglese
- 21:50 L'Italia U17 vola in finale agli Europei contro il Belgio, in campo il nerazzurro Donato
- 21:35 Mourinho, il Benfica: "Se il Real vuole José, ecco il costo"
- 21:20 L'agente di Bisseck: "È felice all'Inter. Col Bayern nessuna trattativa"
- 21:05 Roma, Gasperini gela l'Inter: "Può fare quello che vuole, Mancini non se ne va"
- 20:55 Italiano prima scelta per la panchina del Besiktas: voleva Asllani già a Bologna
- 20:40 A mezzanotte fuori il "film scritto e diretto da Cristian Chivu" di DAZN
- 20:25 Francia-Costa d'Avorio, le formazioni ufficiali: Thuram titolare, Bonny in panchina
- 20:10 Il Parma e Cuesta avanti insieme: arriva l'annuncio del club
- 19:56 Inter-Chivu, accordo raggiunto. Ma per l'ufficialità c'è da attendere
- 19:37 Inter premiata dal Corpo Consolare di Milano e della Lombardia
- 19:24 Altre grane per Tare: l'ex dirigente del Milan indagato per corruzione
- 19:10 Domani il calendario di Serie A 2026/27: i criteri della compilazione
- 18:55 Napoli, De Laurentiis: "Lukaku e De Bruyne? Se dovranno andare via andranno via
- 18:41 CHIVU in SEDE per 4 ORE, RINNOVO e MERCATO: cosa è SUCCESSO. ASSALTO a PALESTRA: c'è FIDUCIA!
- 18:28 Esposito, 4 gol in Nazionale prima dei 21 anni. Solo due icone meglio di lui
- 18:14 Romano: "Palestra-Inter, cresce l'ottimismo: progetto considerato prioritario"
- 18:00 Dimarco: "Chivu mi ha detto delle parole forti, così ho ritrovato la scintilla"
- 17:46 Anche Andrés alla GGWCup Exhibition-Lo Sport Femminile NON Esiste
- 17:31 videoIncontro terminato: Chivu lascia la sede dopo circa quattro ore
- 17:18 Dumfries, obiettivo Mondiale: "In partenza per gli Stati Uniti"
- 17:04 Non solo Asllani: anche Frattesi e Pavard nei discorsi Besiktas-Inter
- 16:50 Festa della Curva Nord: annunciati data e location
- 16:35 Inter-Palestra, la trattativa si infiamma? Cocchi sceglie lo stesso agente
- 16:21 Carnevali e il rapporto con Marotta: tutto nacque con atto di... fiducia
- 16:07 Da Verona - Il medico sociale Gatto saluta l'Hellas: contratto biennale con l'Inter
- 15:53 De Laurentiis: "Il Napoli non ha ancora un allenatore". Poi fissa gli obiettivi
- 15:38 Argentina-Honduras, Scaloni mischia le carte: Lautaro confermato dal 1'
- 15:23 Sky - Spinaccè, interesse dall'estero e non solo: spuntano due club italiani
- 15:10 Nazionale, Palestra lascia Coverciano: salta l'amichevole con la Grecia
- 14:56 fcinAsllani-Besiktas, manca un tassello chiave: il punto sul riscatto
- 14:43 De Vrij sempre più orientato ad accettare l'offerta dell'Inter
- 14:30 Paesi Bassi senza Dumfries ko con l'Algeria, Koeman: "Campanello d'allarme"
- 14:19 Palestra all'Inter, per i bookies è ormai in dirittura d'arrivo
- 14:07 UFFICIALE - Conte non è più l'allenatore del Napoli
- 13:59 Polonia, Zielinski: "Ricarichiamo le batterie, poi penseremo agli impegni di settembre"
- 13:49 SM - L'Atalanta chiede 60 milioni per Palestra, ma l'Inter è fiduciosa
- 13:38 De Roon: "Gasperini male all'Inter? Tanti campioni pensavano non servisse il suo lavoro"
- 13:30 VIDEO Sky Sport - Inter, Cristian Chivu arrivato in sede
- 13:29 Dodò tra le alternative se l'Inter non arriva a Palestra
- 13:21 Gli occhi del Mantova su Lavelli. L'Inter ha le idee chiare