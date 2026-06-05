Cristian Chivu ha firmato il contratto fino al 2028 e si appresta ad essere quindi il terzo tecnico più pagato della Serie A, grazie all'aumento di stipendio che gli garantirà fino a un massimo di 4 milioni netti a stagione comprensivi dei bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si piazza al momento dietro Gasperini e Spalletti, che ne guadagnano 5. In attesa di sapere quanti ne prenderà Allegri col Napoli (Conte è uscito di scena).

Chivu, la conferma dell'Inter