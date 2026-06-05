Lega Calcio Serie A e Fastbreak AI, azienda leader nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la gestione delle competizioni sportive, ieri hanno annunciato una partnership pluriennale finalizzata all’adozione di una piattaforma avanzata per la strutturazione e l’ottimizzazione dei calendari delle competizioni organizzate dalla Lega.

Sviluppata da esperti di ottimizzazione matematica, machine learning e intelligenza artificiale, la soluzione Fastbreak Pro Schedule consentirà alla Lega Serie A di elaborare i calendari stagionali tenendo conto di centinaia di parametri e vincoli operativi, tra cui le esigenze sportive dei Club, le finestre di indisponibilità, i periodi di recupero, la disponibilità degli impianti sportivi e le necessità dei broadcaster, al fine di generare una programmazione efficiente e bilanciata.

"La costruzione del calendario sportivo richiede oggi un costante equilibrio tra le esigenze sportive dei club, il rispetto dei tifosi, le necessità dei broadcaster, i vincoli organizzativi e le disposizioni territoriali, in un contesto sempre più complesso - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. Fastbreak ci mette a disposizione uno strumento innovativo che ci consentirà di affrontare tale complessità in modo ancora più efficace. La loro tecnologia ha già dimostrato la propria affidabilità presso alcune delle più importanti organizzazioni sportive internazionali e ci aiuterà a sviluppare calendari che pongano al centro tutte le esigenze che siamo chiamati a valutare nel processo di programmazione".

La tecnologia Fastbreak è attualmente utilizzata da oltre 65 tra le principali leghe sportive professionistiche a livello mondiale, tra cui la NBA, la NHL, la MLB e la NRL. La Lega Serie A ha scelto questa soluzione per supportare la definizione di una struttura del calendario sempre più efficiente, in grado di valorizzare le esigenze dei Club e di ottimizzare la distribuzione degli incontri di maggiore richiamo nel corso della stagione.

"La nostra tecnologia è stata progettata per offrire alle leghe sportive gli strumenti necessari a gestire con flessibilità e precisione le crescenti complessità legate alla programmazione di una stagione agonistica - ha dichiarato John Stewart, Co-Founder e CEO di Fastbreak AI -. La presenza in Serie A di alcuni tra i Club più competitivi e prestigiosi del calcio mondiale rende fondamentale disporre di una soluzione capace di conciliare le esigenze delle società e degli atleti con la tutela dell’integrità competitiva. Siamo orgogliosi di collaborare con la Lega Serie A per contribuire alla realizzazione di calendari che riflettano pienamente queste priorità".