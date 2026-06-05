"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".

Questa la nota ufficiale con cui il club milanese ha riaccolto a casa il centrocampista serbo, figlio di Deki, reduce dall'ottima stagione in Belgio, dove, peraltro, è stato premiato come miglior giovane talento del campionato. 

La scorsa estate, per la cronaca, l'Inter cedette Stankovic ai Blauw-Zwart per 9,5 milioni di euro inserendo nell'accordo la possibilità di riscattarlo per circa 23 milioni di euro un anno dopo. Una possibilità che, come era ormai chiaro da tempo, i dirigenti della Beneamata hanno deciso di attivare. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 13:00 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.