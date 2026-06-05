Archiviata in modo negativo la stagione con la maglia del Milan, da quando è tornato a respirare aria di Nazionale portoghese Rafael Leao ha preso le distanze dal mondo rossonero, arrivando ad annunciare in maniera ovviamente del tutto personale il suo addio per una nuova esperienza all'estero, alla ricerca di nuovi stimoli che evidentemente a Milano non ha più.

Nelle ultime ore, in un'intervista a SportTV, l'esterno lusitano è anche tornato indietro di qualche anno, quando in un mondo parallelo si sarebbe potuto trasferire all'Inter: "Nel 2019 ero al Lille e riferii a Campos che volevo restare almeno un altro anno. Prima dell'offerta del Milan mi aveva cercato l'Inter. Campos poi mi disse che sarebbe arrivata una proposta dai rossoneri e che c'era qualcuno che voleva parlarmi al telefono. Era Paolo Maldini, mi ha trasmesso una bella energia e non potevo dire di no".

Nell'estate 2019 l'Inter stava lavorando con grande impegno all'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United, su esplicita richiesta di Antonio Conte. Leao all'epoca veniva considerato dai nerazzurri un'alternativa per il reparto offensivo qualora il belga non si fosse mosso dai Red Devils. Poi tutti sanno com'è andata a finire, a prescindere dalla telefonata di Maldini.