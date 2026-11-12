Le difficoltà fisiche di John Stones potrebbero lanciare l'Inter sul mercato già a partire da gennaio. Questo è quel che sostiene Tuttosport, che si lancia anche in alcuni possibili profili sul taccuino di Dario Baccin, direttore sportivo nerazzurro.

"Oltre ai già noti Finn Jeltsch, centrale dello Stoccarda - nonché finalista dell’ultima edizione del Golden Boy – e Chris Richards del Crystal Palace -, si è aggiunto anche, secondo Sportitalia, Ignacio Ovando, diciannovenne del Rosario Central, già nei radar della selezione argentina. Il sudamericano piace anche al Napoli, costa 15-20 milioni e di lui in patria si parla un gran bene. Un altro giovane osservato dall’Inter – e probabilmente ancora possibile obiettivo numero uno dei nerazzurri per la difesa - è Jeltsch che, a differenza di Bisseck, è stato ancora convocato da Kloop per le partite di Nations League di questo novembre".