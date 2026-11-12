La sosta per le Nazionali termina in anticipo per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, impegnato con l'Italia nella sfida di Nations League contro la Francia a San Siro, è stato ammonito nel corso del secondo tempo e sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento degli azzurri.

Il centrale nerazzurro era infatti già diffidato e il cartellino giallo ricevuto contro i transalpini ha fatto scattare automaticamente la squalifica per la partita contro il Belgio, in programma domenica sera a Bruxelles. Il calciatore tornerà dunque in anticipo a disposizione di Cristian Chivu.