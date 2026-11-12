Nuova strategia in casa Inter per quel che riguarda i rinnovi di contratto. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport, ricordando tutti i giocatori per i quali si sta lavorando al prolungamento, da Carlos Augusto a Dimarco, Thuram, Akanji e soprattutto Calhanoglu, visto che il contratto del turco è in scadenza a giugno.

"A tutti è già stato spiegato che l’idea è quella di inserire nei nuovi accordi una quota fissa meno consistente, aggiungendola però ad una quota variabile più ricca e abbondante, legata principalmente ai risultati della squadra - si legge sul quotidiano - Legare gli incentivi alle vittorie, infatti, garantisce una sorta di copertura al club. La squadra che vince lo scudetto incassa di più di quella che arriva seconda, o terza e così via. Stesso discorso per chi solleva la Coppa Italia o la Supercoppa. In Champions, questo meccanismo è ancora più incentivante. Ogni vittoria e perfino ogni pareggio fa recapitare milioni nelle casse dei club. E poi ci sono i “gettoni” per ogni traguardo intermedio, dalla qualificazione alla seconda fase (esiste una differenza economica anche tra ottavi diretti e play-off), e poi per quarti, semifinali e ovviamente finale".

Ovviamente il primo ostacolo è far digerire il meccanismo ai diretti interessati ed è un approccio che vale soprattutto per chi ha superato la trentina. "L’Inter è agevolata in tale percorso dal fatto che, in questi anni, è stata la squadra più vincente in Italia e che la prospettiva è quella di continuare a lottare per conquistare titoli. Significa che le chances per ottenere quei premi a vittoria sono corpose", aggiunge il quotidiano.