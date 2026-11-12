Lautaro Martinez vuole tornare a guidare l'Inter da capitano. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, ha cominciato già a guardare a Bergamo, dove il 22 novembre si giocherà la sfida in casa dell'Atalanta.

"Il recupero del Toro stia procedendo lineare e come da programma. Lautaro è calciatore e persona precisa, che sa come si rispettano le tabelle di marcia, così come sa che la sua Inter dal ritorno in campo con l'Atalanta e fino a Natale - in un mese esatto - avrà nove partite: il menù, ancora piuttosto corposo, offrirà cinque gare di campionato, due di Champions League, una di Coppa Italia e la Supercoppa contro la Lazio. Relativamente a questa fitta sequenza di appuntamenti, desidera soltanto una cosa: esserci", si legge sul quotidiano.

L'aspetto positivo è che senza il suo capitano l'Inter ha tenuto botta, perdendo solo il derby in campionato e vincendo le due di Champions League. In compenso al suo ritorno non ritroverà disponibile Bonny e c'è un punto interrogativo su Thuram. "leri Tikus era già ad Appiano, ha iniziato a lavorare a parte e Chivu si augura che a Bergamo ci sia anche lui (strapazzato nell'ultimo periodo senza la metà sudamericana della Thula), ma da vedere se dal primo minuto. Un altro motivo per cui il pieno recupero di Lautaro diventa fondamentale". Per questo l'attaccante ha lavorato al centro sportivo lunedì e martedì, nei giorni di riposo concessi alla squadra. Con lui c'era anche l'altro infortunato Luis Henrique.