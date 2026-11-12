Aleksandar Stankovic e Luis Henrique potrebbero cambiare club nel corso del mercato di gennaio, qualora la situazione dovesse restare quella attuale in termini di gerarchie all'interno della rosa diretta da Cristian Chivu.

"Per l’ex Bruges appena 6 apparizioni e una sola gara da titolare, a Venezia, dove però ha deluso ed è stato sostituito all’intervallo - si legge sul Corriere dello Sport - Il centrocampista l’estate scorsa aveva spinto fortemente per rimanere a Milano e giocarsi le proprie chance in nerazzurro, ma a gennaio un possibile prestito potrebbe rilanciarlo per ritrovare continuità e confidenza con il campo. Per Luis Henrique invece si seguirà la strategia dell’ultimo mercato estivo, continuando a valutare offerte a titolo definitivo per monetizzare la cessione. L’ex Marsiglia si ritrova nelle vesti di rincalzo, visto che a destra è finito in poco tempo dietro a Diouf ed è stato poi sorpassato da Spence mentre a sinistra la corsia appare blindata con Dimarco e Carlos Augusto".