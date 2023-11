95' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo ‘Stadio Carillo Pesenti Pigna’ di Alzano Lombardo! L’Inter Primavera subisce la seconda rimonta di fila in campionato: non basta Sarr, Vlahovic regala il pari all’Atalanta al minuto 89. I nerazzurri non approfittano appieno del passo falso del Milan, portandosi comunque a +2 in vetta alla classifica.

93' - Calligaris salva l'Inter! Super intervento del portiere nerazzurro, che vola per togliere dal sette il tiro di Manzoni.

91' - Chivu manda in campo Mazzola per Di Maggio per questi ultimi 3' di gioco. Ne sono stati, infatti, assegnati 4 di recupero.

89' - PAREGGIA VLAHOVIC, L'ATALANTA ACCIUFFA L'INTER! Grande azione di prima della Dea, che con una triangolazione pregevole consente al suo bomber di appoggiare a rete il pallone da pochi metri.

88' - Pardel tiene in vita l'Atalanta! Di Maggio lancia un lampo verso la porta della Dea, il portiere nerazzurro vola sulla sua sinistra respingendo con prontezza.

86' - Zuberek e Zanchetta le novità in casa Inter.

86' - Si alza il muro difensivo dell'Inter: respinto il tiro di Guerini, poi Di Maggio conquista una punizione che è ossigeno puro per i compagni.

84' - Sarr commette fallo e dà una chance ai padroni di casa da palla inattiva. Bonanomi trova il colpo di testa di un compagno, impreciso.

82' - Che rischio per l'Inter! Nel traffico, Castiello riesce a trovare il modo di servire Bonanomi che, da posizione privilegiata, conclude debolmente tra i guantoni di Calligaris.

81' - Si alza il volume sulle tribune del Carrillo Pesenti Pigna per un presunto mancato fischio dell'arbitro in favore dell'Atalanta.

80' - L'Atalanta non ha smesso di crederci ma avrebbe bisogno di più qualità nell'ultima scelta per impensierire Calligaris.

78' - Kamate sgasa ma si dimentica un piccolo dettaglio: di controllare il pallone in conduzione. L'Atalanta lo ferma.

77' - Bonanomi sviene nell'area di rigore dell'Inter, fa bene l'arbitro a lasciar correre.

76' - Sarr non riesce a frenare la sua corsa e finisce per sbattere contro Regonesi: fallo in attacco dell'autore dell'1-0.

75' - Bosi manda in campo Castiello, fuori Bordiga.

73' - Tiro in controbalzo di Kamate da fuori area: palla a lato, con Pardel in controllo.

72' - Regonesi abbatte Kamate nei pressi della linea laterale destra: inevitabile il cartellino giallo per l'atalantino.

71' - Doppia sostituzione in casa Inter: Chivu richiama in panchina Quieto e Aidoo, mandando in campo Vedovati e Miconi.

70' - L'Atalanta, pur colpita in maniera rocambolesca, non si è disunita e continua a fare la sua partita. Risultato tutt'altro che al sicuro per l'Inter, che deve stare molto attenta.

68' - L'arbitro ferma il gioco perché è rimasto a terra dolorante il neo entrato Cassa. In campo lo staff medico atalantino.

66' - Doppio cambio per Bosi: Bonanomi, già ammonito in panchina, prende il posto di Obric, dentro anche Cassa per Colombo.

63' - Intervento duro di Aidoo ai danni di Manzoni: anche il terzino destro finisce nell'elenco degli ammonito dell'arbitro.

62' - Sarr è ancora il più lesto ad avventarsi sulla seconda palla, che controlla con un tocco e poi la calcia senza pensarci, fuori equilibrio. Tiro alto.

61' - Reazione Atalanta! Manzoni mette sul primo palo, girata di testa di Vavassori che non riesce a inquadrare lo specchio.

59' - Sarr sale a quota 5 gol in campionato e si conferma vicecapocannoniere dietro Kamate.

58' - L'INTER LA SBLOCCA ALL'IMPROVVISO, GOL DI SARR! Rimessa con le mani di Cocchi, la palla rimbalza in area sulla testa di Kamate, si impenna ingannando tutta la difesa atalantina che rimane immobile a guardare il colpo di testa letale di Sarr.

58' - Allontana Regonesi, Quieto si tiene stretta la rimessa laterale.

57' - L'Inter insiste e porta a casa un corner. Cocchi dalla bandierina.

56' - Azione prolungata dell'Inter, alla fine l'Atalanta non fa fatica a rintuzzare gli attacchi degli ospiti.

54' - L'Inter spreca un'occasione potenzialmente ghiotta: si riparte con la rimessa dal fondo di Pardel.

53' - Aidoo scherza con un tunnel Mendicino, poi costretto ad atterrarlo vicino all'out destro.

50' - Matjaz vince il corpo a corpo con Vlahovic, poi prova a promuovere l'azione offensiva ma senza trovare troppa collaborazione.

49' - Tanti errori di misura, qui sbaglia l'Atalanta con Mendicino. Cross in fallo di fondo.

48' - Lungo il traversone di Aidoo, Quieto lo ricicla per Cocchi che però non ne fa buon uso.

47' - Non passa il lungolinea di Quieto. Recupera l'Atalanta, che però non fa tanta strada: palla in fallo laterale.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

14.01 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Atalanta-Inter Primavera!

13.46 - Nel primo tempo del 'Carrillo Pesenti Pigna', l'Inter Primavera colleziona corner ma non infastidisce mai Pardel, che al massimo deve respingere un cross dalla bandierina di Quieto o guardare le conclusioni di Di Maggio che finiscono lontane dal bersaglio grosso. Non fa meglio l'Atalanta, padrona di casa, che di fatto chiama in causa Calligaris solo una volta, poco prima del duplice fischio, con un cross prevedibile al culmine di un contrattacco azionato da un errore di Cocchi. Lo zero a zero dopo 47 minuti è la diretta conseguenza della scarsa proposta offensiva delle due squadre, molto intense ma poco qualitative nelle scelte, forse anche condizionate dal vento forte che soffia su Alzano Lombardo.

47' - Duplice fischio di Mattia Drigo, finisce qui il primo tempo d Atalanta-Inter Primavera! Squadre negli spogliatoi sullo 0-0, poche emozioni nei primi 47' di partita ad Alzano Lombardo.

46' - Assegnato 1' di recupero.

45' - Ancora Di Maggio! E' il centrocampista il più pericoloso in casa Inter: qui calcia ancora da fuori, nuovamente con poca precisione.

44' - Calligaris c'è! Bel balzo del portiere interista, che va a catturare il pallone crossato in area dalla destra. Nei paraggi c'era un giocatore atalantino pronto a colpire a rete.

43' - Brivido per l'Atalanta! Cocchi disegna un bel cross in area, batti e ribatti confuso dal quale emerge Di Maggio, il cui tiro sbatte contro la difesa.

42' - Stante cancella un cross minaccioso di Colombo allontanando di testa. Sul ribaltamento di fronte, Sarr costringe Obric a rifugiarsi in corner.

40' - L'azione dell'Inter viene interrotta dall'arbitro: netto il fallo di mano di Akinsanmiro. Nulla di fatto.

37' - Quieto, pur impegnandosi, non riesce a tenere il pallone in campo. L'interista si schianta contro l'asta della bandierina che ora va sistemata per regolamento prima di riprendere il gioco.

36' - Si fa vedere per la prima volta Vlahovic, che non riesce a sfruttare a dovere il cross messo in zona primo palo da Regonesi. La girata, di testa, del bomber atalantino termina fuori.

34' - Di Maggio tenta un gol alla Dimarco: la mira non è propriamente la stessa di quella del laterale mancino di Inzaghi contro il Frosinone.

32' - Ammonito Matjaz per una vistosa trattenuta di maglia ai danni di un avversario. Poi l'arbitro estrae un altro giallo per sanzionare anche un componente dalla panchina atalantina: si tratta di Bonanomi, troppo esagerato nelle proteste.

31' - Cross arcuato di Kamate verso il secondo palo, dove Pardel esce a vuoto. Il portiere atalantino è fortunato perché la palla sfila alle sue spalle senza creare problemi.

30' - Scocca ora la mezzora, di occasioni neanche l'ombra fino a qui.

28' - Quieto non trova la misura: ora il cross è troppo lungo e muore direttamente in fallo di fondo.

27' - Si riparte, con l'Inter che in una manciata di secondi guadagna un altro calcio d'angolo.

26' - Gioco fermo adesso: Obric seduto a terra dopo una scivolata sulla trequarti nella quale si è procurato un danno al braccio. Staff medico dell'Atalanta in campo.

25' - Poca qualità nelle giocate da ambo le parti: qui Kamate sbaglia un appoggio semplice e fa sfumare l'attacco interista che poteva diventare interessante.

24' - Manzoni apre le braccia chiedendo un cartellino giallo per un fallo commesso nei suoi confronti da Akinsanmiro. L'arbitro non è dello stesso avviso e lo fa sapere all'atalantino.

23' - Si alza la bandierina dell'assistente: segnalato un fuorigioco di rientro di Regonesi dopo un'azione insistita della Dea.

22' - Brutta esecuzione del corner di Quieto, Mendicino anticipa tutti poi subisce il fallo di Sarr che si è aggrappato letteralmente al suo braccio.

21' - Ennesimo giro dalla bandierina per l'Inter, sul punto di battuta si presenta i solito Quieto.

20' - Tanta intensità, zero occasioni: 0-0 il parziale ad Alzano Lombardo tra Atalanta e Inter Primavera.

19' - Fallo in attacco di Mendicino, arriva l'ennesimo fischio dell'arbitro.

17' - Vavassori porta a spasso la palla a centrocampo, Kamate riesce a fermarlo ma solo usando le maniere forti: punizione per l'Atalanta.

16' - Cocchi fa prima di Bordiga: bella scivolata del terzino che blocca sul nascere lo sviluppo dell'azione atalantino sulla destra.

15' - Comi tiene botta fisicamente in area nel duello con Sarr, qua costretto a perdere palla.

14' - Dopo qualche minuto passato sulla difensiva, l'Atalanta prova a imbastire qualcosa in attacco. Operazione non facilissima, visto il pressing feroce dei ragazzi di Chivu.

12' - Cross stretto di Quieto, Pardel si fa trovare pronto sul primo palo con una respinta con i pugni.

12' - Terzo tentativo consecutivo per l'Inter da corner: va ancora Quieto, vento permettendo.

11' - L'Inter fa bis dalla bandierina: Mendicino ha allungato di testa il cross di Quieto oltre la linea di fondo.

10' - Cocchi batte veloce la rimessa laterale azionando Sarr che, seguito come un'ombra da Obric, si deve accontentare di un corner.

8' - Bel break sulla trequarti di Cocchi, che recupera il pallone, allunga la falcata ma poi sbaglia completamente il cross muovendo l'esterno della rete.

7' - Bovo diventa il primo ammonito del match: non una buona notizia per Chivu.

6' - Vavassori murato dalla difesa dell'Inter! Primo, vero affondo dell'Atalanta che riesce a portare il pallone in area con il suo numero 11, il cui tiro a giro non fa troppa strada perché fermato da un giocatore di casa.

5' - Di Maggio cerca spazio nel traffico dell'area di rigore atalantina, ma è sfortunato nel rimpallo: è suo l'ultimo tocco, rinvio dal fondo per i padroni di casa.

4' - Bordiga atterrato in mezzo al campo: si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Atalanta.

3' - Obric allontana con un colpo di testa la minaccia interista. Gli ospiti devono ricominciare da capo, tornando addirittura da Calligaris.

2' - L'Inter manovra con pazienza il pallone, provando a muovere la difesa atalantina.

1' - L’Inter Primavera, oggi con la maglia da trasferta bianca e banda nerazzurra, dà il primo giro al pallone del match. Atalanta nei classici colori sociali.

13.00 - Fischio d’inizio, comincia in questo momento Atalanta-Inter Primavera!

12.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello stadio 'Carillo Pesenti Pigna'ì di Alzano Lombardo preceduti dalla terna arbitrale.

12.56 - Crolla a sorpresa il Milan nella gara che ha aperto il sabato del campionato Primavera: al Vismara, la squadra di Abate si è arresa 4-2 al Cagliari. L'Inter, dunque, scende in campo per allungare a +4.

12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, i suoi assistenti sono Giovanni Boato (Padova) e Marco Roncari (Vicenza).

12.50 - Atalanta e Inter si ritroveranno una contro l'altra tra undici giorni: mercoledì 6 dicembre, infatti, al 'Konami Youth Development Centre' di Milano, andrà in scena la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria che disputerà in gara secca.

12.45 - L'Atalanta è in serie positiva da cinque partite e non perde dallo scorso 8 ottobre, il 3-1 sul campo del Milan. I ragazzi di Bosi, dopo il 2-2 col Bologna, hanno superato Verona, Vicenza (Coppa Italia), Monza e Juve.

12.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Atalanta-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.33 - Notizie dall'infermeria: Stankovic è assente in via precauzionale per un problemino al ginocchio, mentre Berenbruch è stato fermato da un problema muscolare. Nessun guaio fisico per Stabile, oggi indisponibile: il difensore è stato aggregato alla prima squadra vista la coperta corta di Inzaghi nel reparto arretrato.

12.28 - Oggi l'Inter gioca per mantenere la vetta della classifica in campionato, mercoledì sarà a Lisbona per cercare di rimanere in Youth League: contro il Benfica, i nerazzurrini devono evitare la sconfitta per evitare l'eliminazione dalla competizione.

12.23 - Una solo cambio di formazione per Chivu rispetto all'undici titolare sceso in campo a Verona prima della sosta: in mezzo al campo tra Akinsanmiro e Di Maggio c'è Bovo al posto di Stankovic, oggi neanche in panchina al pari dell'altro centrocampista Berenbruch. Per il resto tutto confermato: fiducia a Calligaris tra i pali, davanti a lui si schiera la linea di difesa a 4 composta da Aidoo, Stante, Matjaz e Cocchi. In avanti solito tridente Kamate-Sarr-Quieto.

12.18 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 18 Zuberek, 24 Ricordi, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 31 Zanchetta. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Pardel; 2 Obric, 4 Comi, 18 Guerini; 14 Bordiga, 36 Colombo, 6 Mendicino, 33 Regonesi; 7 Manzoni, 11 Vavassori; 9 Vlahovic. A disposizione: 22 Sala, 3 Simonetto, 5 Ghezzi, 8 Riccio, 21 Bonanomi, 23 Tornaghi, 28 Martinelli, 29 Castiello, 30 Capac, 31 Cassa, 32 Gariani. Allenatore: Giovanni Bosi.

12.15 - Imbattuta e prima in classifica dopo dieci turni di campionato, l’Inter Primavera torna in campo dopo la sosta per riprendere a marciare veloce dopo la frenata di Verona, dove i ragazzi di Chivu si erano fatti rimontare sull’1-1 dall’Hellas interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive. Una in meno di quelle messe in fila dall’Atalanta, avversaria quest'oggi dei nerazzurrini, che in classifica divide la quinta piazza con Empoli e Roma a quota 17 punti. Dallo ‘Stadio Carillo Pesenti Pigna’ di Alzano Lombardo, benvenuti ad Atalanta-Inter, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato Under 19 (kick-off ore 13).