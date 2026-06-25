E' cominciato pochi minuti fa, a Madrid, l'incontro tra il Real Madrid e il Como, programmato negli scorsi giorni, per parlare del futuro di Nico Paz. Al summit con la delegazione dei blancos, fa sapere Sky Sport, sono presenti Carlalberto Ludi, diesse dei lariani, e l'entourage del talento argentino.

Oggi, a meno di sorprese, si capirà il destino del classe 2004, giocatore per cui l'Inter resta alla finestra. A patto, ovviamente, che i blancos lo riportino alla base con l'obiettivo successivo di monetizzare dalla sua cessione. A quel punto, eventualmente, si aprirebbe la trattativa tra i nerazzurri e gli spagnoli.