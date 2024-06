Dopo aver portato il Venezia in Serie A, Paolo Vanoli riparte da Torino. Il 52enne ex assistente di Antonio Conte è stato ufficializzato quest'oggi come nuovo allenatore dei granata in sostituzione di Ivan Juric. Vanoli ha sottoscritto col Toro un accordo per le prossime due stagioni. Il presidente Urbano Cairo accoglie Paolo Vanoli con il più cordiale “benvenuto al Torino” e con un grande in bocca al lupo.