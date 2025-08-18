Brutta tegola per il Napoli, costretto a rinunciare per diverso tempo a Romelu Lukaku. Come si legge nel bollettino medico diramato dal club azzurro, in seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, il belga "si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".