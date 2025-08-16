A pochi giorni dall'inizio della Serie A, il presidente del Como Mirwan Suwarso parla ai suoi tifosi attraverso una lettera aperta nella quale spiega i piani per il futuro del club lariano: “Cari Comaschi, all’inizio della nostra seconda stagione in Serie A portiamo con noi le speranze e i sogni che abbiamo costruito insieme l’anno scorso. Non vogliamo fare grandi promesse, né inseguire ambizioni irraggiungibili. Il nostro obiettivo è semplice: rappresentare Como con orgoglio, onorare la nostra città e costruire, passo dopo passo, un’identità che possa affiancarsi ai nomi storici del calcio italiano”.