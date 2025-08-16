Brutta notizia per l'Hellas Verona: si registra la rottura del legamento crociato per Suslov, che è dunque costretto a far rivedere i piani di mercato al club scaligero. Di seguito la nota del Verona: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!".