Marco Landucci, allenatore in seconda del Milan e oggi in panchina a causa della squalifica di Massimiliano Allegri, ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Bari 2-0. Queste le sue parole: “È stato un buonissimo atteggiamento. La squadra ha intepretato bene quello che doveva fare, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria. Leao ci sarà contro la Cremonese? Non so dirtelo, è uscito per questo fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vediamo nei prossimi giorni il risultato degli esami medici”.

Sul modulo: “A seconda delle situazioni. Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno. Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace”.

Loftus deve inserirsi meglio? “Ha una forza straordinaria, ama il contatta fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo”.

Ha già visto Allegri? “Non ho visto Allegri, non può entrare nello spogliatoio. Siccome lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana”.