Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Focus anche, inevitabilmente, sulla stagione che sta per iniziare. Come si difende lo scudetto? "Non ci sto ancora pensando. Siamo ancora durante la fase della preparazione, abbiamo ancora del lavoro da fare. Vedremo al calcio d'inizio della prima partita della stagione. Ma credo che non dobbiamo tanto pensare a difendere lo scudetto, quanto a come fare per vincerne un altro".