Non sta certamente passando un periodo storico eccellente l'Italia, che ha saltato due Mondiali e in questo momento sta cercando di pensare al presente, che molto probabilmente sarà ancora playoff. I Mondiali 2026 sono tutti da conquistare e gli azzurri non vogliono mancare l'appuntamento. Transfermarkt ha realizzato un'indagine statistica molto interessante, che riguarda il numero dei calciatori dei club di A più presenti con la maglia della nazionale italaina negli ultimi 10 anni. Comanda la Juventus con 223 titolarità su un totale di 297 partite; al secondo posto l'Inter con 185 titolarità su 236 prove complessive. Chi segna di più? Qui guida l'Inter, con 33 gol dei giocatori nerazzurri in nazionale (Juve 25).