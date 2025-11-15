Nel corso dell'intervista rilasciata a La Stampa Alessandro Altobelli ha ripercorso le tappe della sua carriera calcistica. Spillo ha vestito la maglia dell'Inter dal 1977 al 1988, segnando 209 gol in 466 presenze. Ad oggi è il secondo miglior marcatore della storia nerazzurra.

"Sono stato fortunato, perché ho sempre fatto ciò che mi piaceva di più - ha raccontato -. Ho vissuto la gioia più grande per ogni calciatore: ho giocato e vinto una finale del Mondiale, segnando anche un gol. Forse avrei potuto vincere di più con l’Inter, ma per amore ho sempre rifiutato tante offerte, anche ricche, dall’estero. Rifarei tutto".