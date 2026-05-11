Il Napoli si fa beffare al fotofinish dal Bologna e deve rinviare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League alla prossima giornata. E' Jonathan Rowe, con una semirovesciata acrobatica, a zittire lo stadio 'Diego Armando Maradona' firmando il 3-2 definitivo dopo che gli azzurri erano riusciti a rimontare due gol di svantaggio con Giovanni Di Lorenzo e Alisson Santos, a cavallo tra primo e secondo tempo, capaci di annullare le marcature ospiti di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini, su rigore.

Con questo passo falso, dunque, la squadra di Antonio Conte resta ferma al secondo posto in classifica, a quota 70 punti, a +2 sulla Juve e a +3 su Milan e Roma. Per strappare il pass servirà una vittoria tra la gara di Pisa e quella con l'Udinese in casa. Fa un balzo in avanti in graduatoria, invece, il Bologna che supera la Lazio, sconfitta sabato scorso dall'Inter, portandosi in ottava piazza.