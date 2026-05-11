In attesa di capire su quali calciatori punteranno Maurizio Sarri e Cristian Chivu, la Lega Serie A ha scelto chi introdurrà, con la sua voce, la finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma il 13 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Come annunciato attraverso un comunicato, sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnato dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza.

Nek è lo pseudonimo di Filippo Neviani. Nato il 6 gennaio 1972, è uno dei cantautori italiani più noti e amati. 18 album pubblicati in lingua italiana e spagnola, oltre 10 milioni di copie vendute con multi certificazioni Platino e Oro in tutto il mondo, sono questi i numeri di una carriera iniziata più di 30 anni fa al Festival di Castrocaro. Ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo.

La sua hit 'Laura non c’è' è stata tradotta in spagnolo, francese, tedesco, greco, cantonese, russo, e altre lingue. Dal 2022 al 2025 ha condotto il programma 'Dalla strada al palco', in prima serata su Rai Due e Rai Uno, ottenendo un grande riscontro di critica e pubblico.