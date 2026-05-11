Pio Esposito ha svolto gran parte del lavoro con il gruppo nell'allenamento odierno di Appiano Gentile, a due giorni dall'attesa finale di Coppa Italia contro la Lazio. Buona notizia per Cristian Chivu, visto che il giovane attaccante nerazzurro, riferisce Sky Sport, viaggia verso la convocazione per la sfida dell'Olimpico dove partirà dalla panchina. Ancora a parte, invece, Hakan Calhanoglu: il turco volerà a Roma coi compagni, ma non avendo ad oggi alcun allenamento con la squadra è ormai praticamente certo che dovrà alzare bandiera bianca per la finale del torneo.