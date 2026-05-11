Le ultimissime in vista di Lazio-Inter da Appiano con Chivu che recupera un giocatore importante. Verso il forfait invece Hakan Calhanoglu, unico indisponibile in vista del secondo atto contro la squadra di Sarri.

Definito intanto l'arbitro della finale di Coppa Italia e le polemiche non mancano. La squadra di Chivu va a caccia del secondo titolo stagionale mentre le altre rivali lottano ancora per un piazzamento in Champions League.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 15:03
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.