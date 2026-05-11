Il Parma Calcio si è aggiudicato il premio 'Fondazione Roma - Il Valore del Gioco', istituito da Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A per premiare la società della Serie A Enilive che nel corso della stagione sportiva si è distinta per correttezza, rispetto delle regole ed etica sportiva, dentro e fuori dal terreno di gioco.

Il sistema di valutazione si basa su criteri oggettivi, fondati sui provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva nel corso delle gare del Campionato di Serie A Enilive disputate tra il 28 novembre 2025 e il 4 maggio 2026.

"Questo riconoscimento rappresenta molto più di un risultato sportivo: è la testimonianza concreta di come i valori fondanti del calcio — rispetto, correttezza ed etica — possano e debbano essere vissuti quotidianamente, dentro e fuori dal campo. A maggior ragione in un contesto competitivo come quello della Serie A, distinguersi per comportamenti esemplari rende il Parma Calcio del Presidente Krause un modello virtuoso per tutto il movimento", ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A -. L’iniziativa, realizzata insieme a Fondazione Roma, che ringrazio per il supporto grazie alla volontà del Presidente Parasassi, rafforza il nostro impegno nel promuovere un calcio sempre più responsabile. Il fatto che il premio si traduca in un contributo concreto a favore di progetti sociali ne amplifica ulteriormente il valore sociale. A nome della Lega Calcio Serie A auspico che questo riconoscimento diventi un punto di riferimento negli anni a venire,incentivando tutte le Società a perseguire non solo l’eccellenza sportiva, ma anche quella nell'etica e nel fair play".

Il calcio è più che una disciplina sportiva. È un linguaggio universale che unisce comunità e generazioni, superando barriere culturali e geografiche. I valori che ne hanno costituito l’essenza più autentica — la lealtà, rispetto per l'avversario e nobiltà d'animo — sono un patrimonio prezioso da custodire e rilanciare con vigore. Promuovere attivamente queste virtù è fondamentale per la crescita del nostro paese - le parole del Presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi - È con questo spirito che nasce il premio ‘Fondazione Roma – Il Valore del Gioco’, non un semplice atto celebrativo, ma un gesto di responsabilità e di fiducia verso il futuro. Un riconoscimento con cui abbiamo voluto mettere in luce l’anima più autentica del calcio e quelle realtà sportive che scelgono ogni giorno di incarnare, come cifra identitaria, i princìpi del fair play, dentro e fuori dal campo”

Il Premio sarà consegnato ad un rappresentante del Parma Calcio 1913 in occasione della “Charity Gala Dinner”, organizzata da Lega Calcio Serie A a Roma per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026. Fondazione Roma donerà la somma di 100.000 euro, come da regolamento, direttamente all’Associazione Cento Per Uno, individuata dal Parma Calcio 1913 come beneficiaria della donazione. L’Associazione Cento Per Uno rappresenta una realtà di eccellenza del territorio parmense e coordina le attività dei progetti “Emporio Solidale” e “Parma non Spreca”, una piattaforma integrata che da anni si occupa del recupero e della redistribuzione delle eccedenze alimentari a favore di oltre 15.000 persone in stato di povertà.

Il Parma Calcio 1913 collabora attivamente con l’Associazione da oltre sei anni, supportando direttamente il market solidale e il consorzio delle mense dei poveri “Parma non spreca“, coinvolgendo regolarmente anche la propria tifoseria in iniziative a sostegno dell’organizzazione.Con il Premio “Il Valore del Gioco”, Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A rafforzano il proprio impegno congiunto per un calcio che sappia essere non solo competizione, ma anche esempio e responsabilità.