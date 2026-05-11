Le ultime partite della stagione saranno ancora utili all'Inter, dirigenza e Chivu, per capire quali potrebbero essere le mosse in vista della campagna acquisti-cessioni di questa estate. Come si legge su Tuttosport, non si decide sulla singola gara e quindi Lazio-Inter 0-3 non può essere il fulcro attorno a cui girano le decisioni. Ha però dato dei messaggi che il club valuterà, soprattutto in considerazioni di un budget da 40-45 milioni più il ricavato delle cessioni e due grandi obiettivi già nel mirino: Nico Paz e Manu Koné.

Alcuni giocatori a cui era richiesto dare risposte lo hanno fatto: Josep Martinez, Andy Diouf e Petar Sucic potrebbero essere elementi su cui puntare e permetterebbero anceh di risparmiare budget. I tre avevano già dato una prima "spallata" ai giudizi esterno e interni quando avevano contribuito a battere il Como in rimonta nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, l'estremo difensore murando Diao sul 2-1 (e non solo), gli altri due subentrando e cambiando volto all'attacco (particolarmente il croato).

La permanenza dello spagnolo permetterebbe di risparmiare una ventina di milioni di cartellino da spendere per Vicario, mentre sulla posizione da esterno del francese ormai il tecnico lavora da mesi. Può diventare il vice Dumfries, cosa che ha fatto fatica a diventare Luis Henrique (destinato alla cessione, secondo il quotidiano). Infine Sucic, che ha dimostrato di poter giostrare da mezzala e anche da regista. Potrebbe anche adattarsi in una mediana a due in caso di passaggio al 3-4-2-1. In mezzo al campo si ripartirà da Calhanoglu, Barella Zielinski, dal ritorno di Ale Stankovic e dai due sogni di cui sopra, Koné e Paz.