Non solo campo. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà anche un'opportunità per testare alcune tecnologie e nuovi format comunicativi. Il 13 maggio la Lazio Media Company ha infatti preparato, come spiega Il Messaggero, una copertura speciale dell'evento: programmazione continua, contenuti esclusivi e nuovi format coinvolgeranno i tifosi in ogni momento decisivo della vigilia e della gara, il tutto per oltre tre giorni. Tutti i contenuti saranno disponibili contemporaneamente su Lazio Style Channel, Lazio Style Radio, sito ufficiale, app, YouTube, X e partner nazionali e internazionali.

Una grande novità sarà la Polymarket Cam, una moto attrezzata che seguirà in tempo reale il percorso del pullman squadra da Formello all’Olimpico nelle ore che precedono il fischio d'inizio della partita. Lazio Style Channel si presenterà con una veste grafica aggiornata e l’intera produzione sarà fruibile su DAZN, oltre che in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

Dario Marcolin curerà il commento tecnico in diretta, mentre Fabio Firmani guiderà studi e collegamenti dalla terrazza con vista sullo stadio. Nel pre-partita spazio anche alle leggende biancocelesti e ad ex campioni come Alen Boksic, Stefano Fiore e Christian Vieri, coinvolti per analisi e ricordi. Il palinsesto prevede dirette continue, studi pre e post gara, reel sulla storia della competizione, contenuti social esclusivi, collegamenti dalle location simbolo e immagini di campo live.