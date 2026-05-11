L'Inter si avvicina ad un cambiamento importante, anche nonostante la vittoria dell'ultimo Scudetto. Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Luca Marchetti spiega che non cambierà l'impostazione in difesa, stando alle indicazioni raccolte. L'idea è quella di prendere un giocatore che possa andare tra le linee come lo era Ademola Lookman. Ci sono cinque giocatori in scadenza over 30, e probabilmente l'unico che può strappare un rinnovo è Stefan de Vrij. Poi potrebbero partire Luis Henrique e Andy Diouf, che non hanno avuto un grande minutaggio, oltre a Davide Frattesi. Tra gli arrivi, Marchetti si sbilancia solo sul nome di Guglielmo Vicario per la porta, dato come in assoluta pole position.