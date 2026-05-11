L'AEK Atene si riprende il trono di campione di Grecia. E lo fa al termine di una partita clamorosa: i gialloneri si sono infatti imposti per 2-1 nel match decisivo del Nea Filadelfia contro il Panathinaikos, successo decisivo perché Olympiacos e PAOK Salonicco, le altre due partecipanti alla Poule per il titolo, hanno contemporaneamente pareggiato 1-1 restando a otto punti dall'AEK a due turni dalla fine del gironcino. Gara incredibile, coi biancoverdi passati in vantaggio con Andrews Tetteh al 62esimo e rimontati con le marcature di Zini al 72esimo e, al 93esimo, dell'ex interista Joao Mario che è il più lesto ad avventarsi sull'assist di testa dell'ex milanista Luka Jovic trovando la rete che fa esplodere di gioia compagni di squadra e stadio intero.

A fine partita, Joao Mario fa esplodere la sua felicità per questa serata di gloria assoluta per lui: "Sono molto contento e ovviamente questo titolo è molto speciale per me. È la prima volta che la squadra vince un titolo con un mio gol e questo lo rende ancora più speciale. Siamo un gruppo molto forte e unito. Il modo in cui tutti hanno festeggiato, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e il pubblico, ha dimostrato quanto questo successo significhi per tutti noi. Ora dobbiamo godercelo. Sapevo che avevamo bisogno della vittoria per aumentare le nostre possibilità, ma non ero sicuro al 100% dell'esito dell'altra partita. Quando ho scoperto che si trattava del gol decisivo per il titolo, sono stato ancora più felice", ha dichiarato ad ERA Sports.