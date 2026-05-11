"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti", ha detto l'amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai, in merito alle combinazioni d'orario da dover 'combinare' per il prossimo turno di Serie A che vedrà protagoniste nella giornata di domenica 17 maggio la stracittadina della Capitale e Inter-Hellas Verona, gara durante la quale verrà consegnato lo Scudetto ai Campioni d'Italia che farà da apertura alla parata per i festeggiamenti dei nerazzurri per le vie di Milano.

Altre ipotesi, come quelle di giocare il lunedì sera, sono state definite da De Siervo "fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale. La contemporaneità di partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato". La Lega Serie A dovrebbe ufficializzare domani il programma definitivo della 37esima giornata.