Domani, dopo gli esami a cui sarà sottoposto, si capiranno meglio le condizioni di Marcus Thuram in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì che metterà di fronte l'Inter alla Lazio. Data la vicinanza dell'appuntamento il rischio forfait è alto, tanto che Sky Sport parla di poco margine di recupero dall'infortunio. Per un attaccante che probabilmente dovrà stare ai box, un altro è sulla via del recupero: Francesco Pio Esposito, assente nella sfida di campionato di sabato scorso, oggi, infatti, ha fatto gran parte del lavoro con il gruppo e, quindi, si candida per tornare tra i convocati. Poi sarà Cristian Chivu a scegliere se schierare lui o Ange-Yoan Bonny al fianco di Lautaro Martinez, in gol proprio contro i biancocelesti l'altro ieri.

Quanto alle altre scelte di formazione, ci sono pochi dubbi: con l'assenza quasi certa di Hakan Calhanoglu, che anche oggi si è allenato a parte, il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Nicolò Barella, Piotr Zielinski e Petar Sucic, in vantaggio su Henrikh Mkhitaryan. In difesa, davanti al portiere di Coppa Pepo Martinez, riecco Manuel Akanji in mezzo ad Alessandro Bastoni e Yann Bisseck. I quinti saranno Federico Dimarco e Denzel Dumfries.