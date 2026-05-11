Con l'arrivo in bacheca dello Scudetto è diventato ufficiale il riscatto di Manuel Akanji per 15 milioni di euro dal Manchester City. L'operazione nasce lo scorso 1° settembre dopo aver trovato posto a Benjamin Pavard, partito per raggiungere l'Olympique Marsiglia e per il quale i francesi hanno un diritto di riscatto alla stessa cifra spesa dai nerazzurri per l'elvetico.

Ma è un'opzione che l'OM non utilizzerà, perché la stagione in Ligue 1 non è andata come nelle migliori previsioni, né a livello di squadra né individualmente. Le strade si separeranno e Pavard tornerà a disposizione del club di appartenenza, l'Inter. Non per restare, però, come specifica oggi anche La Gazzetta dello Sport. L'ex Bayern Monaco ha un contratto da 4 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2028 e l'idea (del giocatore, ma anche di Marotta e Ausilio in dirigenza) è quella di trovare una nuova sistemazione senza neppure passare attraverso il prossimo ritiro estivo.

Attualmente, però, non ci sono offerte già sul tavolo che possano risolvere il problema. Bisognerà aspettare le prossime settimane, se non i prossimi mesi, in attesa di un possibile sbocco. Si va quindi delineando una situazione molto simile a quella dell'estate scorsa, quando il club cercò a lungo una soluzione per la cessione, anche se poi il francese fece in tempo a giocare da titolare una partita contro il Torino in A.