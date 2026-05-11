Intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Milan, Isak Hien, difensore dell'Atalanta, commenta la bella prova di San Siro e conferma che mercoledì tutta la squadra tiferà per l'Inter nella finale di Coppa Italia, condizione necessaria alla squadra di Raffaele Palladino per avere il pass per le prossime Coppe europee: "Noi abbiamo dimostrato di avere tanta voglia, abbiamo fatto una buonissima partita con tanta fame e tanta qualità per 70 minuti. Poi è stata dura, ma anche sul 3-0 sapevo che non sarebbe stato facile difendere questo risultato. Quando hanno segnato si è aperta la partita, ma meritavamo il successo".

Tiferà Inter in finale di Coppa Italia?

"Sì, per forza (ride, ndr)".

Hai incrociato Ibrahimovic?

"No, oggi no",

Come giudichi il rendimento stagionale dell'Atalanta?

"Abbiamo dimostrato di avere una squadra fortissima. Abbiamo vissuto un momento difficile, ma il calcio può girare così. Quest'anno abbiamo fatto un passo indietro per farne due avanti".

Ma credete di poter andare in Europa l'anno prossimo, anche in Conference?

"L'Europa è sempre un obiettivo, abbiamo fatto sempre bene e vogliamo tornarci".