Intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Milan, Isak Hien, difensore dell'Atalanta, commenta la bella prova di San Siro e conferma che mercoledì tutta la squadra tiferà per l'Inter nella finale di Coppa Italia, condizione necessaria alla squadra di Raffaele Palladino per avere il pass per le prossime Coppe europee: "Noi abbiamo dimostrato di avere tanta voglia, abbiamo fatto una buonissima partita con tanta fame e tanta qualità per 70 minuti. Poi è stata dura, ma anche sul 3-0 sapevo che non sarebbe stato facile difendere questo risultato. Quando hanno segnato si è aperta la partita, ma meritavamo il successo".
Tiferà Inter in finale di Coppa Italia?
"Sì, per forza (ride, ndr)".
Hai incrociato Ibrahimovic?
"No, oggi no",
Come giudichi il rendimento stagionale dell'Atalanta?
"Abbiamo dimostrato di avere una squadra fortissima. Abbiamo vissuto un momento difficile, ma il calcio può girare così. Quest'anno abbiamo fatto un passo indietro per farne due avanti".
Ma credete di poter andare in Europa l'anno prossimo, anche in Conference?
"L'Europa è sempre un obiettivo, abbiamo fatto sempre bene e vogliamo tornarci".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:26 Il derby di Roma resta lunch match, De Siervo: "Riguarderà altre 4 gare"
- 17:11 Lazio, ampia copertura 'tecnologica' per la finale di Coppa Italia
- 16:57 Il legale della FIGC Viglione oggi in procura: teste non indagato
- 16:42 De Siervo: "Inter prima con 30 gol in più, vuol dire che i club di vertice..."
- 16:28 Argentina, la lista dei pre-convocati per il Mondiale: Lautaro ovviamente c'è
- 16:14 GdS - Stop Thuram a fine allenamento. Contrattura la prima ipotesi
- 15:59 Verona, parla il pres. di Presidio: "La Serie B fa male, ma il club è più forte"
- 15:48 Allarme Chivu: infortunio per Thuram. Quasi certo il forfait per la finale
- 15:33 Thuram: "Vogliamo la Champions ma non è un'ossessione. In campo anche per Chivu"
- 15:20 Lautaro: "Lo Scudetto chiude la ferita dello scorso anno. Adesso vogliamo il Doblete"
- 15:18 Bergomi: "Cambiare dal 3-5-2 è difficile. Inter, questo il primo acquisto"
- 15:03 INTERISTA, ti RENDI CONTO di cosa stai VIVENDO? Una BUONA e due BRUTTE NOTIZIE verso LAZIO-INTER
- 14:49 Atalanta, Hien: "Finale Coppa Italia? Per forza faremo il tifo per l'Inter"
- 14:34 Coppa Italia, Ressentia firma le sculture con le maglie di Lazio e Inter
- 14:20 Collovati: "Inter favorita, ma Sarri può fare la differenza"
- 14:05 Sky - Finale Coppa senza Calhanoglu. Ma il turco volerà lo stesso a Roma
- 13:51 Coppa Italia, Inter avanti in lavagna. Consistente la quota per i rigori
- 13:37 Adani stronca il Milan: "La squadra deve scucirsi lo stemma dalla maglia"
- 13:24 Con Bazr i tifosi potranno portare a casa un pezzo di finale di Coppa Italia
- 13:20 Lautaro: "Voglio continuare ad alzare trofei". Thuram: "L'Inter è speciale"
- 13:09 CdS - Inter, centrocampo di goleador: sfiora il 30% del totale
- 12:55 Coppa Italia, sarà Guida a dirigere la finale Lazio-Inter. Mazzoleni al VAR
- 12:41 Larissa Iapichino 'atterra' ad Appiano Gentile per tuffarsi nel mondo Inter
- 12:26 Sarà Nek a introdurre con la sua voce la finale di Coppa Italia
- 12:12 Eroico Joao Mario, col suo gol regala il titolo all'AEK: "Vittoria speciale"
- 12:00 videoRIVOLUZIONE INTER: via in TANTI, sarà MERCATO ampio. Ma BASTA con la BUFALA sul 3-5-2!
- 11:57 Romano fa scoppiare la bolla Ruben Dias: "Per il City è una colonna"
- 11:43 Sarri pronto a giocarsi tre pedine 'nuove' in finale di Coppa Italia
- 11:29 Lazio-Inter, Tevere e Curva Nord esaurite: grande sostegno ai biancocelesti
- 11:16 Cesari: "Romagnoli su Bonny? Due fattori per il rosso"
- 11:02 CdS - Diouf mai da esterno prima dell'Inter: Chivu orgoglioso perché...
- 10:48 Corsera - Martinez, la finale vale tanto: file Vicario ancora aperto, ma...
- 10:34 Sorrentino: "Darei fiducia a Martinez, può essere il portiere titolare"
- 10:19 Ieri al Tardini un osservatore dell'Inter: occhi su Manu Koné
- 10:06 Salcedo: "Quando arrivai all'Inter non avevo consapevolezza"
- 09:52 Qui Lazio - Ottimismo per Zaccagni, non per Cataldi. Punta centrale: c'è un favorito
- 09:38 Marco Simone: "Beccalossi persona di grande amore, tra le ultime bandiere"
- 09:24 Di Canio azzarda: "L'Inter cerca un difensore? Occhio a Ruben Dias"
- 09:10 Bergomi: "Non credo ad un cambio tattico, l'Inter resterà con la difesa a 3"
- 08:56 GdS - Pavard torna all'Inter per ripartire: niente ritiro, si cercano offerte
- 08:42 GdS - Martinez si gioca Coppa e conferma: Vicario in stand-by
- 08:28 TS - L'Inter risparmia per i sogni Koné e Paz. Diouf vice-Dumfries: Luis Henrique partirà
- 08:14 GdS - Bastoni-Barça, gli addii, Chivu: ecco cosa accadrà dopo la Coppa
- 08:00 GdS - Lazio-Inter, un solo dubbio e sette conferme per Chivu
- 00:30 Sky - L'Inter si rifà il look. Solo un giocatore in scadenza può rinnovare
- 00:00 "Ne manca uno"
- 23:55 Atalanta, Palladino: "Il nostro tifo mercoledì penderà un po' per l'Inter"
- 23:45 Carbone ritrova Pinotti: "Ora lavoriamo per arrivare fino in fondo"
- 23:30 Champions League 2026-2027, in 16 già sicure di fare compagnia all'Inter
- 23:15 Jordi Alba incorona Dimarco: "Mi piace moltissimo, è forte. Ci somigliamo"
- 23:10 Adani: "Nell'Inter c'è l'idea ma anche il piacere. E un popolo intero gode"
- 23:05 Una settimana fa l'Inter diventava Campione d'Italia: rivivi la notte di festa
- 22:50 Contestato e smarrito, il Milan tira fuori tardi l'orgoglio: l'Atalanta vince 3-2
- 22:35 Report Bank of America - Entro il 2031 il primo acquisto da 1 mld di dollari
- 22:20 Pancaro: "Inter favorita, ma penso che la Lazio abbia più da perdere"
- 22:05 Conto alla rovescia per Lazio-Inter, resi noti i provvedimenti per la viabilità
- 21:50 Caso VAR durante Brugge-Sint Truiden: protagonista Stankovic Jr.
- 21:35 Il 10 maggio 2014 San Siro in piedi: Javier Zanetti lascia il calcio
- 21:20 Parma, Keita: "Mercato? Sono felice qui, poi vedremo l'anno prossimo"
- 21:05 Robustellini: "Sul primo gol ho visto spazio e ho calciato: è venuto bello"
- 20:50 Verona, Sammarco: "Orban ormai è out. Spero che Bowie rimanga"
- 20:35 Trevisani: "Finale Coppa Italia, l'impresa Lazio scenario non impossibile"
- 20:20 Mosconi sulle nuvole: "Giorno fantastico. È un punto di partenza"
- 20:04 Finale rovente a Parma: rimonta pazza della Roma, decisivo Malen al 100'
- 19:45 De Rossi e le panchine in bilico: "A parte Chivu, nessuno è al sicuro"
- 19:30 Show tra Juve e Inter Women, Piovani: "Che partita, mi sono divertito"
- 19:15 Ballotta: "Chivu è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. E ora..."
- 19:00 Como, Fabregas: "Non siamo l'Inter o la Juve, vogliamo goderci il momento"
- 18:45 Icardi si toglie qualche sassolino: "Dicevano che ero finito, i numeri parlano"
- 18:30 Frattesi e l’Inter sono d’accordo: in estate sarà separazione