Harry Kane si appresta a conquistare la Scarpa d'Oro per la stagione 2025-2026. L'attaccante inglese del Bayern Monaco con 66 punti tiene a distanza di sicurezza Erling Haaland del Manchester City arrivato a quota 52 e che ha staccato l'infortunato Kylian Mbappé ora tallonato da Dion Bejlo, trascinatore della Dinamo Zagabria che ha conquistato il titolo in Croazia, mentre Vedat Muriqi e Igor Thiago sono subito dietro.

Poca gloria per i rappresentanti della Serie A, tutti fuori dalla Top 10: il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, occupa la 13esima piazza in compagnia di Ante Budimir dell'Osasuna e di Donyell Malen, che aveva segnato anche con l'Aston Villa prima di prendersi a suon di gol la Roma e la Serie A: questo terzetto è a quota 34.

Questa la graduatoria:

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 66

2. Erling Haaland (Manchester City) 52

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 48

4. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 45

5. Igor Thiago (Brentford) 44

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 44

7. Esteban Lepaul (Rennes) 40

8. Luis Suárez (Sporting CP) 39

9. Deniz Undav (Stoccarda) 38

10. Ayase Ueda (Feyenoord) 37,5

11. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 34,5

11. Ryan Mmaee (Omonia) 34,5

13. Lautaro Martinez (Inter) 34

13. Ante Budimir (Osasuna) 34

13. Donyell Malen (Aston Villa/Roma) 34

14. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33

15. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32

15. Lamine Yamal (Barcellona) 32

15. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 32

15. Ferran Torres (Barcellona) 32

15. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 32

15. Mason Greenwood (Marsiglia) 32