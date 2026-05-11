La vittoria ottenuta ieri, a San Siro, a spese del Milan ha dato all'Atalanta la quasi totale garanzia di chiudere il campionato tra le prime sette della classifica, ma per tornare a calcare i palcoscenici europei la Dea avrà bisogno di un 'favore' da parte dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì prossimo. Così come ha lasciato intuire Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco: "Siamo molto interessati, questa possibile qualificazione passa dalla finale di Coppa italia. Vediamo cosa succede mercoledì. Sono nerazzurri anche loro", ha detto scherzando a Sky Sport.

Parole che fanno eco a quelle pronunciate ieri sera da Raffaele Palladino: "Abbiamo blindato la settima posizione, ovviamente mercoledì il nostro tifo penderà dalla parte nerazzurra ma il nostro percorso tra campionato, Champions e Coppa Italia non lo toglie nessuno. Merito dei miei ragazzi".