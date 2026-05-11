Graziano Cesari, nella sua moviola per Pressing, è tornato anche su quanto accaduto in Lazio-Inter di sabato scorso in campionato. Uno solo l'intervento preso in considerazione nell'analisi di Cesari, il fallo nella metà campo biancoceleste che, nel secondo tempo, ha portato all'espulsione di Romagnoli dopo aver atterrato Bonny.

"Abisso aveva solamente ammonito Romagnoli. Giusto l'intervento del Var Meraviglia, perché questo è un intervento veramente scomposto - afferma Cesari -. Tacchetti esposti, punto d'impatto alto, deve cambiare il colore del cartellino per un grave fallo di gioco". Il difensore centrale biancoceleste sarà regolarmente al suo posto mercoledì sera in finale di Coppa Italia, ma salterà il prossimo derby di Roma contro la Lazio per via della squalifica che arriverà da parte del giudice sportivo.