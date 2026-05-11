Allarme per Cristian Chivu: si è fermato Marcus Thuram. Nel corso dell'allenamento odierno, proprio nelle battute conclusive, l'attaccante francese ha rimediato un problema fisico che lo porterà domani a sostenere degli esami strumentali. La sua presenza mercoledì per la finale di Coppa Italia, come appurato da FcInterNews.it, appare però al momento praticamente da escludere.

Davvero una pessima notizia che turba pesantemente la vigilia della squadra nerazzurra, che perde il giocatore che ha praticamente guidato da solo l'Inter verso lo sprint per lo Scudetto a suon di reti dopo un momento particolarmente difficile. Bisognerà ora capire quali sono le condizioni di Pio Esposito per capire se può essere lui l'eventuale sostituto di Tikus oppure se a fianco di Lautaro Martinez ci sarà Yoan Bonny.