"La Champions dimostra che si va verso la direzione del gioco offensivo. Se il PSG è arrivato due volte in finale di Champions League, vincendo quella dell'anno scorso, c'è un perché. E noi possiamo imparare da loro". Così Enzo Maresca, parlando a Sky Sport, a margine della terza edizione del 'premio nazionale Telenord-Gianni Di Marzio'.

A proposito della crisi del calcio italiano, l'ex manager del Chelsea ha ampliato il suo pensiero: "E' un buon dibattito, non c'è una sola causa. A livello culturale bisogna cambiare qualcosa. Continuo a sentire che in Italia non ci sono giovani all'altezza, non sono d'accordo: serve il coraggio da parte degli allenatori di farli giocare e farli sbagliare. Io, personalmente, mi sono trovato bene con i giovani nelle esperienze che ho fatto in Inghilterra. Ho fatto l'esempio del PSG, perché non vogliamo capire cosa fa di buono? Perché criticarlo quando vince 5-4 col Bayern dicendo che ha difeso male? Possiamo prendere ispirazione da altri Paesi, ma culturalmente facciamo fatica a imparare dagli altri. Tendiamo a difendere noi stessi, continuandoci a dire che facciamo le cose migliori".